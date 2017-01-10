Selde kaybolan iki kişi 13 gündür aranıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'deki selde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kentte 29 Aralık 2016'daki yağışların beraberinde getirdiği selde otomobillerinin Yalınayak Deresi'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray Genç ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları 13. günde de sürüyor.

Dere yatağında ve çevresinde daha önce yapılan çalışmalar, bugün suyun denize döküldüğü noktada, kıyı kesimlerde ve sahildeki kayalıkların arasında yürütülüyor.

Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığından 18, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timine bağlı 12, AFAD'tan 23 ve itfaiyeden de 5 kişinin katıldığı çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar da destek veriyor.

Çalışmaları yakından takip eden Miray Genç ile Sultan Uncu'nun yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi.