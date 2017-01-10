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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalyaspor, Sandro ile sözleşme imzaladı

10 Ocak 2017 Salı, 14:58
Antalyaspor, Sandro ile sözleşme imzaladı


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Queen's Park Rangers takımından Sandro Ranieri ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Sandron Ranieri ile 3,5 yıllık anlaştıklarını belirterek, sporcunun bonservissiz bir şekilde takıma katıldığını söyledi.

Sandro'nun defansif orta saha oynadığını ve pozisyonunun en iyilerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Büyük hedefleri olan kulübün hedefleriyle aynı şekilde örtüşen bir oyuncuyla imza atmış bulunuyoruz. Mutluyuz, kendisi tekrar Brezilya Milli Takımı'nda görebileceğimiz bir oyuncu." dedi.

Sandro ise İngiltere'de çok güzel bir 6,5 sene geçirdiğini, Antalyaspor'da olmaktan dolayı da gururlu olduğunun altını çizen Sandro, "Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Burada olmama olanak sağladılar. Biraz uzun sürdü görüşmelerimiz ama şimdi buradayım. Maksimumu vererek takıma katkı vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sandro, konuşmalarının ardından kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


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