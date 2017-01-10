Kümeste saklanan midyelere el konuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da zabıta ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, tavuk ve kuşların yaşadığı kümeste 300 kilogram midyeye el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sağlıksız ve izinsiz midye dolma üretildiği tespit edilen Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Tavuk ve kuşların yaşadığı kümeste çuvalların içinde 300 kilogram midye, midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu.

Evin sahibi hakkında Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapıldı.

Geçen hafta da Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde uygunsuz koşullarda midye dolma üretimi yapan evlere baskın düzenlenmiş, 1 ton 750 kilogram midyeye el konulmuştu.