Kriptolu telefonların dinlenmesi davası

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ANKARA (AA) - Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile TÜBİTAK'ın eski görevlisi 28 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 2009-2010'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) talep ettiği kriptolu telefon projesinde görev alan Özgür Ören ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olduğu belirlenen Harun Biniş tutuklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halil Çiçek, Barış Yaslan ve Adil Biçer, başka suçtan tutuklu sanık Harun Biniş, tutuksuz sanıklar Ferhat Saraç, Bülent Kocagürbüz, Cüneyt Koç, İbrahim Kılıç, Ahmet Asım Yağız, Nur Muhammed Arınç, Hamza Demirezen ve İbrahim Barbaros Özcan ve sanık avukatları ile müştekilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Burhanettin Sevencan, bazı eski bakanlar ile Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın da arasında bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Özgür Ören ile Sakarya'dan telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, tutuklu sanıklar eski TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ve İsmail Bakar'ın Keskin Cezaevine nakledilmeleri nedeniyle duruşmada hazır edilemedikleri açıklandı.

Sanıklardan Ali Osman Tekin hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilmediği belirtilen duruşmada, kriptolu telefonlarla yapılan görüşmelerin içeriği hususunda yazılan müzekkerelere kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı ayrı cevap verildiği, cevapların bir kısmında görüşmelerin devlet sırrı, bir kısmında ise içeriklerinin belirlenemediğinin bildirildiği kaydedildi.

- 13 sanık ByLock kullanıcısı

Duruşmada, dosyaya gönderilen bilgi notuna göre, sanıklardan Osman Nihat Şen, Barış Yaslan, İmran Ergüler, Özgür Ören, Ali Osman Tekin, Ahmet Boyalı, Erkay Uzun, Mehmet Akgedik, Seyit Aydın Öztaban, Yunus Şahin, Hidayet Gençer, Harun Biniş ve Hasan Palaz'ın, FETÖ üyelerinde bulunan ByLock kullanıcısı oldukları bildirildi.

Sanıklardan Harun Biniş'in avukatı Ayten İzmirli, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını isterken, İlhan Elieyioğlu'nun avukatı Bülent Dikenoğlu dava konusu edilen görüşmelerin montaj olup olmadığını sorarak, "Eğer bunlar montajsa, bundan ne müvekkilim ne de diğer TİB çalışanları sorumlu olacaktır" dedi.

Davada "müşteki" olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın söz alarak, "Kamuoyuna yansıyan kayıtların tamamı montaj. Ama bu dava sadece Cumhurbaşkanımız ile ilgili değil. Birçok bakanın, Genelkurmay Başkanının, MİT müsteşarının da kriptolu telefonları dinlendi" diye konuştu.

Aydın, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanıkların bazılarının duruşmaya gelmediklerine işaret ederek, bu sanıklar hakkında da tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılmasını, kaçak olan sanık Ali Osman Tekin'in hak, alacak ve mallarına da tedbiren el konulmasını istedi.

Duruşmada sanık Harun Biniş, Bylock kullandığını hatırlamadığını öne sürerek, "Ben de şaşırdım. İçinde ne çıkmış, kiminle yazışmışım, bunların tespit edilmesini istiyorum." dedi.

Özgür Ören de ByLock kullandığı iddiasını kabul etmediğini söyleyerek, "Listeyi, kim, hangi ortamda hazırlamış? Kesinlik varmış gibi algı oluşturuluyor. Ben, kendi adıma ByLock kullanmadım." dedi.

Tutuklu sanıklardan Barış Yaslan ByLock kullanmadığını savunurken, Halil Çiçek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanıkların tahliye talebinde bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından ara kararları açıkladı. Buna göre, üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile atılı suçlar için istenen ceza miktarını göz önünde bulundurarak, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.

- Biniş ve Ören tutuklandı

Ali Osman Tekin yakalama emrinin infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, sanıklar İmran Ergüler, Ahmet Boyalı, Erkay Uzun, Mehmet Akgedik, Seyit Aydın Öztaban, Yunus Şahin, Hidayet Gençer ve Hasan Palaz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ByLock kullanıcısı olduklarına dair yazısını ve üzerilerine yüklenen "terör örgütü üyesi olmak" suçunu dikkate alarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, Özgür Ören ve Harun Biniş'in de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasının vasıf ve mahiyeti ve Bylock kullanıcısı olduklarına dair delili dikkate alarak, tutuklanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başavcılığına müzekkere yazılarak, ByLock kullanıcısı sanıkların varsa ayrıntılı mesaj varsa dökümlerinin istenmesine, Ulaştırma Bakanlığının davaya müdahillik talebinin kabulüne ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT'e müzekkere yazılarak, FETÖ üyelerinin haberleşme aracı olduğu iddia edilen ByLock sisteminin nasıl kurulduğu, çalıştığı ve FETÖ üyeleri dışında kullanılıp kullanılmadığının sorulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve TÜBİTAK'ta görev yapan 28 kişi hakkındaki davada, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek, bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek veya erişilmez kılmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmüş, ardından fezleke ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bazı eski bakanlar ve bürokratların dinlendiği ifade ediliyor.