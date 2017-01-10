ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kamuoyunun bilgilendirilmesi, toplumsal bilincin artırılması, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesinde basın mensuplarının büyük önem arz ettiğini belirtti.
Bakan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla demokrasimizin güçlenmesinde etkin rol oynayan tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Yılmaz, kamuoyunun bilgilendirilmesi, toplumsal bilincin artırılması, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesinde basın mensuplarının büyük önem arz ettiğini bildirdi.