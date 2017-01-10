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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’daki İnsani Yardım Komisyonuna (HAC) tadilat ve donanım desteği verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Sudan’da faaliyet gösteren HAC'ın konferans salonuna tadilat ve donanım desteği yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamında konferans salonunun aydınlatma, seslendirme, sahne, görüntüleme, perde ve güneşlikler ile salonun diğer aksesuarları yenilendi.

TİKA'nın temin ettiği donanım malzemeleri de yetkililere teslim edildi.

Sudan hükümeti ve Hartum Valiliği, TİKA'nın desteğini memnuniyetle karşıladı.

Sudan’da faaliyet gösteren yabancı ve yerli tüm sivil toplum kuruluşları ile teknik yardım kuruluşlarının faaliyetlerinden ve eyaletler arası seyahat izinlerinden sorumlu olan HAC Başkanı Müsteşar Ahmed Muhammed Adam, teslim töreninde yaptığı konuşmada TİKA’ya teşekkür etti.











