Mersin'de uyuşturucu operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de kent genelinde düzenlenen 18 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, NARKOTİM ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik farklı tarihlerde 18 ayrı operasyon düzenledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, 95 kilo 818 gram esrar, 8 gram eroin, 6,6 gram kokain, 34 bin 329 uyuşturucu hap, 14 bin 756 yeşil reçeteye tabi tablet, 3 bin 200 uyarıcı hap ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.