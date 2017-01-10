Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|23,30
|23,30
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|23,50
|23,33
|HMS
|Patates
|KG
|0,97
|0,97
|0,97
|HTS
|Patates
|KG
|0,97
|0,97
|0,97
|HMS
|Buğday
|KG
|0,72
|0,88
|0,82
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış