Tekirdağ'da kar keyfi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar kayarak ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Kentte 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini de fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayıp eğlendi.
Karadeniz Mahallesi'nde toplanan çocuklar, yanlarında getirdikleri poşetlerle kayıp, kar topu oynayarak karın ve tatilin keyfini yaşadı.
Tatilden dolayı arkadaşlarıyla birlikte mutlu olduklarını belirten 12 yaşındaki Hasan Can Bozali, kar tatilinin uzun sürmesini istediklerini söyledi.
Karda arkadaşlarıyla eğlendiklerini anlatan Bozali, "Burada arkadaşlarımla birlikte kar topu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz, mahallemizdeki yamaçlardan kayıyoruz. Keşke tatil daha uzun sürse." dedi.