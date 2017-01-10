10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyaliz hastasının imdadına paletli ambulans yetişti

10 Ocak 2017 Salı, 15:25
Diyaliz hastasının imdadına paletli ambulans yetişti

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Korubaşı köyünde oturan diyaliz hastası Sündüz Bulakbaşı'nın (88) fenalaşması üzerine, yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, Taşova Devlet Hastanesine ait kar paletli ambulansla Bulakbaşı'nın evine gitmek üzere yola çıktı.

Yaşlı kadının evine ulaşan ekipler, Bulakbaşı'nı ambulansa taşıdı. Bulakbaşı, buradaki ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadının oğlu Rıdvan Bulakbaşı, ekiplere teşekkür ederek, "İlçeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Korubaşı köyünde yaşıyoruz. Annem diyaliz hastası ve rahatsızlandı. Devletimizden Allah razı olsun, bize bu imkanları verdiği için. Kendi imkanlarımızla bu kış gününde hastaneye gidemeyiz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

AMASYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay ve simit
YEREL

GECE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ ÇAY VE SİMİT