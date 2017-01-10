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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Yurtta kış

10 Ocak 2017 Salı, 15:34
Yurtta kış

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde üç gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Kentte cumartesi gününden beri aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ferizli ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Sürücüler, karlı ve buzlu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Gölkent Mahallesi'nde, karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, Ömer Şen'e ait bir halı sahanın çatısı da çöktü. Bu esnada halı sahada futbol oynanmaması olası can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti.

İşletmeci Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin düğününe gittiğini, o sırada halı sahanın çatısının çöktüğü haberini aldığını söyledi.

Olayın çocuklar maç yaptıktan sonra yaşandığını aktaran Şen, "Tam çıkmışlar dışarı, bir kütürtü kopmuş, zor kaçmışlar. Geldik baktık, gitmiş. Ömrü bu kadardı herhalde, sağlık olsun. Kar 3 santimetre olsa kayardı, bu sefer kaymadı. Işıklar biraz eritiyordu tabii. O ara çok maç yoktu, Birden yağınca biz de şaşırdık." diye konuştu.

Şen, gelecek hafta halı sahada düğün organizasyonunun planlandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"O zaman öyle bir şey olsaydı, çok tehlikeliydi. Halı sahanın yıkıldığına üzülmüyorum, yapacak bir şey yok. Epey zarar oldu. Önceden yapmıştım ama bugün mümkün değil, yeniden yapamam. Bunda da bir hayır vardır. Allah göstermesin, düğün zamanı olmuş olsaydı kötü olacaktı. Tek tesellimiz, can kaybı yok, o da bize yetiyor. Para bulunur ama can gitti mi gelmez. Allah, daha beterini göstermesin."

Öte yandan, karın keyfini en çok çocuklar yaşadı. Okuldan çıkan çocuklar, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.


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