Başbakan Yıldırım, büyükelçilere hitap etti

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın terör örgütleri arasında ayrım yaptığını belirterek, "Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir." dedi.

Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" başlığıyla düzenlenen konferansın ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

İyi ve kötü yönleriyle bir yılı artık geride bıraktıklarına işaret eden Yıldırım, 2016'nın Türkiye ve dünya için sıkıntıların yaşandığı, bölgesel sorunların ve ekonomik krizin devam ettiği bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin 2016 yılına damgasını vurduğunu, o gün ülkenin ve milletin demokrasi tarihinde kendisine yöneltilen en büyük ihanetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Ülkenin darbe girişimlerine, yakın tarihi bakımdan çok da yabancı olmadığını, 1960 yılından bu yana 6 darbeyi gören bir ülkeden bahsettiklerine dikkati çeken Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimin diğerlerinden çok farklı olduğunu bildirdi.

Türkiye'de ilk defa silahlı asker kılığına girmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, ülkenin tankını, topunu, uçağını gasbederek milletin üzerine ateş açtığını, milletin de göğsünü bu silahlara siper ederek hainlerin alçak emellerine ulaşmasını engellediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Belki de dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Silah karşısında sadece bayrak, vatan ve demokrasi sevgisiyle göğsünü siper eden, liderine, başkomutanına güvenen bir millet bu alçak girişimi akamete uğratmış, darbecilere darbe vurmuştur. İşte böyle bir milletin ferdi olmaktan hepimiz gurur duymalıyız. Türk milleti bir demokrasi destanı yazmıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da ikinci istiklal mücadelesini açık ve net bir şekilde kazanmıştır, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin geleceğini alçaklara çiğnetmemiştir."

Yıldırım, ülkenin bekası için mücadele veren şehitleri rahmetle andı, gazilere ve yaralılara da acil şifa diledi.

Bugün de önlerinde en az 15 Temmuz'daki alçak darbe girişiminin akamete uğratılması kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Görevimiz, 15 Temmuz sonrasında olup bitenleri dünyaya en doğru şekilde anlatmak. Bu alçak terör örgütü aslında darbede yenilmesine rağmen algı operasyonları bütün dünyada devam ediyor. Bunu biliyoruz. Sadece bunların değil diğer bölücü terör örgütlerinin de, PKK’nın, yine algı operasyonları Avrupa ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. Bugün DEAŞ da PKK da Avrupa'da terör örgütü olarak tanınıyor ama DEAŞ'ın propagandasına orada izin veriliyor mu? Katiyen izin verilmez. Onların bayraklarını, Avrupa Parlamentosunun koridorunda teröristlerin resimlerini görebiliyor musunuz? Ama PKK'nın bayrağını da reklamını da Avrupa'nın her yerinde görüyoruz. Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor."

Avrupa'nın DEAŞ gibi PKK'ya da müsamahakar olmamasını isteyen Yıldırım, "Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir. Dostlarımıza sürekli bunu söylüyoruz. Terör örgütlerinin hepsi aynı merkezden yönetilir. Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok edemezsiniz. Böyle bir gaflet içinde olmayın." uyarısında bulundu.

Başbakan Yıldırım, terörle mücadeledeki başarının sırrının işbirliği, birlikte hareket, bilgi paylaşımı ve terör örgütleri arasında ayrım yapmamak olduğunu, yaşanan acı tecrübelerin gün geçtikçe bunu daha iyi gösterdiğini kaydetti.

(Sürecek)