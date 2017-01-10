Malatya'da kültür sanat

MALATYA (AA) - Van Devlet Tiyatrosunun "Hıdırellez" adlı oyunu, Malatya'da tiyatroseverlerle buluşacak.
Firuzen Engin'in yazdığı, Şirin Ergüven Haşimoğlu'nun yönettiği oyunda, birbirini seven genç çiftin farklı sosyal dokularda yaşadıkları özlem ve duygular konu ediliyor.
Oyunda, Şi̇ri̇n Ergüven Hamşi̇oğlu, Emi̇n Gürsoy, Batuhan Yalçın, Çi̇ğdem Yıldız, Doğukan Özman, Muharrem Dalfi̇dan, Abdulselam Çok, Behi̇ce Maurer, Gülbahar Bozkurt, Betül Ti̇rben, Ezgi̇ Yıldız, Mustafa Di̇leklen, Özgür Sağlık, Şafak Ceylan, Emrah Hamşi̇oğlu ve Ümi̇t Doğal rol alıyor.
İki perdelik oyun, Sabancı Kültür Merkezinde 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ve 14 Ocak Cumartesi günü de saat 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.