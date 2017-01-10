10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da kültür sanat

10 Ocak 2017 Salı, 15:36

MALATYA (AA) - Van Devlet Tiyatrosunun "Hıdırellez" adlı oyunu, Malatya'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Firuzen Engin'in yazdığı, Şirin Ergüven Haşimoğlu'nun yönettiği oyunda, birbirini seven genç çiftin farklı sosyal dokularda yaşadıkları özlem ve duygular konu ediliyor.

Oyunda, Şi̇ri̇n Ergüven Hamşi̇oğlu, Emi̇n Gürsoy, Batuhan Yalçın, Çi̇ğdem Yıldız, Doğukan Özman, Muharrem Dalfi̇dan, Abdulselam Çok, Behi̇ce Maurer, Gülbahar Bozkurt, Betül Ti̇rben, Ezgi̇ Yıldız, Mustafa Di̇leklen, Özgür Sağlık, Şafak Ceylan, Emrah Hamşi̇oğlu ve Ümi̇t Doğal rol alıyor.

İki perdelik oyun, Sabancı Kültür Merkezinde 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ve 14 Ocak Cumartesi günü de saat 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR
Vali Toprak: &quot;Kamu vicdanının sesi olmaktadırlar&quot;
YEREL

VALİ TOPRAK: "KAMU VİCDANININ SESİ OLMAKTADIRLAR"
CHP İl Başkanı Kiraz'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kubbe Dağı artık geçit verecek
YEREL

KUBBE DAĞI ARTIK GEÇİT VERECEK
Malatya'da terör operasyonu
YEREL

MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU
Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı
YEREL

KALP HASTALARINA SOĞUK HAVA UYARISI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ:
Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPACAK
Yeşilyurt Belediyesine TES TS ISO 10002 müşteri memnuniyet belgesi
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TES TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİ
Kemal Deniz : &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

KEMAL DENİZ : "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Çakır'a ziyaret
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİNDEN ÇAKIR'A ZİYARET
Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI
Başkan Gürkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE KUTLAMA
MGTC Başkanı Deniz: &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

MGTC BAŞKANI DENİZ: "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN HASTA KURTARILDI
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ EVİ YANAN MERSEDES KADİR'E YARDIM ELİNİ UZATTI
Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL

ÇAKIR STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Darende'den Halep'e 5 tır yardım
YEREL

DARENDE'DEN HALEP'E 5 TIR YARDIM
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİSİKLET TURU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki teröre tepki mitingi
YEREL

MALATYA'DAKİ TERÖRE TEPKİ MİTİNGİ