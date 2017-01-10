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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Batman'daki FETÖ/PDY soruşturması

10 Ocak 2017 Salı, 15:50

MUŞ (AA) - Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Muş'ta gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

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