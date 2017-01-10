AK Parti Adana Kolları'ndan Haleplilere yardım

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ADANA (AA) - AK Parti Adana Kadın Kolları tarafından toplanan insani yarım malzemeleri, Halepliler için yola çıktı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin Türkiye genelinde başlattığı yardım kampanyasına Adana teşkilatı da destek verdi.

Gıda, giyim ve insani yardım malzemelerinden oluşan yardımlar, AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde tıra yüklendi. Tır daha sonra dualarla Hatay'a uğurlandı.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, yaptığı konuşmada, Halep'te insanlık dramı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir millete, bir topluma karşı çağın en büyük suçu işleniyor. Halep için tek yürek olmak gerekiyor. Adanamız da Halep için tek yürek oldu. Bizler, bir yerlerde ezilen, mağdur edilen mazlumlar varsa, ecdadımızdan aldığımız kültürümüz ve terbiyemiz içerisinde bu insanların derdine ne derece çare olabiliriz kaygısını yaşayan bir milletiz. Keşke Halep'te bunlar yaşanmasıydı. Halep'te, şu anda bir insanlık dramı yaşanıyorsa, Halep için atan kalbin sadece Türkiye değil tüm insanlık ve dünya olmasını temenni ederdik. İnşallah bu hain, vahşice saldırılar bir an önce son bulur."

- "Allah bir daha böyle zulüm göstermesin"

Yardımlar hakkında bilgi veren İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can da Türkiye'nin 81 ilinden Haleplilere yardımlar yapıldığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de Adana olarak geri kalmadık ve İl Başkanımız Fikret Yeni'nin önderliğinde, Adana'nın yardım severleriyle bu kampanyayı düzenledik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Allah bir daha böyle zulüm göstermesin."

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da AK Partili Kadın Kolları yöneticileri ile kampanyaya gönül verenlere teşekkür etti.