Başbakan Yıldırım, büyükelçilere hitap etti

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz." dedi.

Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, büyükelçilerin yurt dışında 200'den fazla ülkede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını, Türkiye'nin oralardaki gururu olduklarını söyledi.

Büyükelçilerin işlerinin kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, "Türkiye bugün tek boyutlu değil, birçok boyuta sahip bir mücadeleyi tek başına sürdürmek mecburiyetindedir. Türkiye bir asimetrik saldırı altındadır." diye konuştu.

Bir yandan PKK, DEAŞ bir yandan da FETÖ ile aynı anda kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Birçok ülke terörle özellikle DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin sadece lafını yapıyor. Fırat Kalkanı'yla Suriye'de, Başika'da, Irak'ta ve Türkiye'de gerçek anlamda bu terör örgütüyle mücadeleyi Türkiye yapıyor. Bunu artık dünya görmelidir, görmek mecburiyetindedir. Türkiye, bölgenin istikrarı için çok büyük mücadele veriyor. Bizim hedefimiz ve amacımız dış politikada dostlukları artırmak, düşmanlıkları azaltmak. Bunu yaptığımız zaman hem bölgenin huzurunu, istikrarını, güvenliğini sağlayacağız aynı zamanda da bölgesel barışa, küresel barışa anlamlı bir katkı vermiş olacağız. Bunun da ötesinde milyonlarca günahsız insanın geleceğini kurtaracağız."

- "Bu bir adımdır"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna ve Suriye'de 5-6 yıldır durumun gittikçe kötüye gittiğine dikkati çekerek, sonunda inisiyatif almak, oradaki akan kanı durdurmak ve ülkenin acılarını sona erdirmek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin çok daha aktif bir rol aldığını ve Rusya ve İran'ın da katkılarıyla ateşkesi başlattıklarını anlattı.

Bunun geç olsa da önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tekrar o masum, mazlum, günahsız insanların geleceğe yönelik umutları yeşerdi, moralleri düzeldi. Bununla da kalmadık, bu ateşkesi Birleşmiş Milletlere taşıyarak, bütün dünyaya mal ettik. Bu bir adımdır. Eğer burada tekrar bir iş kazası, yol kazası yaşamazsak, bundan sonrası artık siyasal çözüme giden yolun başlangıcı olacak." diye konuştu. Bunun için de yine Türkiye'nin aktif bir rol oynadığını dile getiren Yıldırım, yakın bir gelecekte bu acıların sona ereceğini söyledi.

Binali Yıldırım, bugün Suriye'nin nüfusunun yarıdan fazlasının, yaklaşık 10 milyon insanın ülkeyi terk ettiğine işaret ederek, 3 milyonunu Türkiye'nin ağırladığını söyledi. Türkiye'de 300 binden fazla öğrencinin okullarda okutulduğunun altını çizen Yıldırım, 200 bine yakın bebeğin de gözlerini dünyaya Türkiye'de açtığını hatırlattı.

Bütün bunları severek, isteyerek yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Çünkü bu çocukların, bu korumasız insanların bu savaşta bir günahı yok. Onlar bu anlamsız savaşın bedelini ödüyor. Onun için 'insanlık ölmedi' diyoruz ve bunları bağrımıza basıyoruz. Ekmeğimizi, evimizi paylaşıyoruz. Zor günlerinde komşularımıza yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

- "Her ülkenin güvenliği ve güvensizliği aynı konuma gelmiştir"

Dünyanın ise bu konuda Türkiye'nin sırtını sıvazlamaktan başka bir şey yapmadığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ülkeleri bol bol konuşuyor. Bırakın konuşmayı siz de biraz el atın, biraz yük alın. Bu yük sadece Türkiye'nin sırtında kalmamalı. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz. Terörün olmadığı yer mi var? Bizde bir olay oluyor, bir gün sonra Avrupa'da oluyor, bir gün sonra Amerika'da oluyor. Onun için terör karşısında güvenli ülke yok. Her ülkenin güvenliği ve güvensizliği aynı konuma gelmiştir. Onun için 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışı artık terk edilmek mecburiyetindedir. Bugün bizde yarın sizde, el birliği yapacağız, birlikte olacağız terörü ve teröristleri cesaretlendirecek hal ve hareketlerden, politikalardan süratle vazgeçeceğiz. Özellikle Avrupa'da görev yapan büyükelçilerimize büyük görev düşüyor."

- "Algıyla, olgu dışarıda aynı değil"

Başbakan Yıldırım, büyükelçilere sadece resmi temaslarında değil, bulundukları ülkelerdeki medyayı ve diğer paydaşları da araştırıp, ziyaret ederek, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, mutlaka bu algı operasyonunun kırılması gerektiğini söyledi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelene kadar başka düşünüldüğünü, geldikten sonra ise "biz böyle bilmiyorduk" dendiğini anımsatan Yıldırım, bunun aşılması için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

"Türkiye bunu hak etmiyor." diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Algıyla olgu dışarıda aynı değil. Bunun tesadüfi olduğunu da düşünmeyin. Burada bir yapı var bir organizasyon var, bu organizasyon çalışıyor. Bu FETO'cular garip gurebadan, fakir fukaradan, 'Allah rızası' diye topladıkları o paraları şimdi algı operasyonu yapmak. Türkiye'nin turizmine, ekonomisine, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk para harcıyorlar. Kimin parasını harcıyorlar? Bu vatandaşın parasını harcıyorlar. Oradan buradan, çalıp çırptıkları o paraları harcıyorlar ama hazırın ardı tez gelir, o da bitecek. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tuttular, derslerini aldılarsa nerede olursa olsunlar, bulunduğumuz ülkelerle yapacağımız diplomatik temaslarla, yapacağımız faaliyetlerle bunların da varlığını yok etmek, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin hak ettikleri cezayı verecek güce, kudrete bu ülke sahiptir."

(Sürecek)



