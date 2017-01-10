10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım, büyükelçilere hitap etti

10 Ocak 2017 Salı, 15:53

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz." dedi.

Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, büyükelçilerin yurt dışında 200'den fazla ülkede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını, Türkiye'nin oralardaki gururu olduklarını söyledi.

Büyükelçilerin işlerinin kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, "Türkiye bugün tek boyutlu değil, birçok boyuta sahip bir mücadeleyi tek başına sürdürmek mecburiyetindedir. Türkiye bir asimetrik saldırı altındadır." diye konuştu.

Bir yandan PKK, DEAŞ bir yandan da FETÖ ile aynı anda kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Birçok ülke terörle özellikle DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin sadece lafını yapıyor. Fırat Kalkanı'yla Suriye'de, Başika'da, Irak'ta ve Türkiye'de gerçek anlamda bu terör örgütüyle mücadeleyi Türkiye yapıyor. Bunu artık dünya görmelidir, görmek mecburiyetindedir. Türkiye, bölgenin istikrarı için çok büyük mücadele veriyor. Bizim hedefimiz ve amacımız dış politikada dostlukları artırmak, düşmanlıkları azaltmak. Bunu yaptığımız zaman hem bölgenin huzurunu, istikrarını, güvenliğini sağlayacağız aynı zamanda da bölgesel barışa, küresel barışa anlamlı bir katkı vermiş olacağız. Bunun da ötesinde milyonlarca günahsız insanın geleceğini kurtaracağız."

- "Bu bir adımdır"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna ve Suriye'de 5-6 yıldır durumun gittikçe kötüye gittiğine dikkati çekerek, sonunda inisiyatif almak, oradaki akan kanı durdurmak ve ülkenin acılarını sona erdirmek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin çok daha aktif bir rol aldığını ve Rusya ve İran'ın da katkılarıyla ateşkesi başlattıklarını anlattı.

Bunun geç olsa da önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tekrar o masum, mazlum, günahsız insanların geleceğe yönelik umutları yeşerdi, moralleri düzeldi. Bununla da kalmadık, bu ateşkesi Birleşmiş Milletlere taşıyarak, bütün dünyaya mal ettik. Bu bir adımdır. Eğer burada tekrar bir iş kazası, yol kazası yaşamazsak, bundan sonrası artık siyasal çözüme giden yolun başlangıcı olacak." diye konuştu. Bunun için de yine Türkiye'nin aktif bir rol oynadığını dile getiren Yıldırım, yakın bir gelecekte bu acıların sona ereceğini söyledi.

Binali Yıldırım, bugün Suriye'nin nüfusunun yarıdan fazlasının, yaklaşık 10 milyon insanın ülkeyi terk ettiğine işaret ederek, 3 milyonunu Türkiye'nin ağırladığını söyledi. Türkiye'de 300 binden fazla öğrencinin okullarda okutulduğunun altını çizen Yıldırım, 200 bine yakın bebeğin de gözlerini dünyaya Türkiye'de açtığını hatırlattı.

Bütün bunları severek, isteyerek yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Çünkü bu çocukların, bu korumasız insanların bu savaşta bir günahı yok. Onlar bu anlamsız savaşın bedelini ödüyor. Onun için 'insanlık ölmedi' diyoruz ve bunları bağrımıza basıyoruz. Ekmeğimizi, evimizi paylaşıyoruz. Zor günlerinde komşularımıza yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

- "Her ülkenin güvenliği ve güvensizliği aynı konuma gelmiştir"

Dünyanın ise bu konuda Türkiye'nin sırtını sıvazlamaktan başka bir şey yapmadığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ülkeleri bol bol konuşuyor. Bırakın konuşmayı siz de biraz el atın, biraz yük alın. Bu yük sadece Türkiye'nin sırtında kalmamalı. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz. Terörün olmadığı yer mi var? Bizde bir olay oluyor, bir gün sonra Avrupa'da oluyor, bir gün sonra Amerika'da oluyor. Onun için terör karşısında güvenli ülke yok. Her ülkenin güvenliği ve güvensizliği aynı konuma gelmiştir. Onun için 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışı artık terk edilmek mecburiyetindedir. Bugün bizde yarın sizde, el birliği yapacağız, birlikte olacağız terörü ve teröristleri cesaretlendirecek hal ve hareketlerden, politikalardan süratle vazgeçeceğiz. Özellikle Avrupa'da görev yapan büyükelçilerimize büyük görev düşüyor."

- "Algıyla, olgu dışarıda aynı değil"

Başbakan Yıldırım, büyükelçilere sadece resmi temaslarında değil, bulundukları ülkelerdeki medyayı ve diğer paydaşları da araştırıp, ziyaret ederek, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, mutlaka bu algı operasyonunun kırılması gerektiğini söyledi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelene kadar başka düşünüldüğünü, geldikten sonra ise "biz böyle bilmiyorduk" dendiğini anımsatan Yıldırım, bunun aşılması için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

"Türkiye bunu hak etmiyor." diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Algıyla olgu dışarıda aynı değil. Bunun tesadüfi olduğunu da düşünmeyin. Burada bir yapı var bir organizasyon var, bu organizasyon çalışıyor. Bu FETO'cular garip gurebadan, fakir fukaradan, 'Allah rızası' diye topladıkları o paraları şimdi algı operasyonu yapmak. Türkiye'nin turizmine, ekonomisine, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk para harcıyorlar. Kimin parasını harcıyorlar? Bu vatandaşın parasını harcıyorlar. Oradan buradan, çalıp çırptıkları o paraları harcıyorlar ama hazırın ardı tez gelir, o da bitecek. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tuttular, derslerini aldılarsa nerede olursa olsunlar, bulunduğumuz ülkelerle yapacağımız diplomatik temaslarla, yapacağımız faaliyetlerle bunların da varlığını yok etmek, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin hak ettikleri cezayı verecek güce, kudrete bu ülke sahiptir."

(Sürecek)


İLGİLİ HABERLER

Sina yarımadasındaki şiddet olayları
YEREL

SİNA YARIMADASINDAKİ ŞİDDET OLAYLARI
Emrehan Halıcı'ya beraat
YEREL

EMREHAN HALICI'YA BERAAT
CHP'den YSK'ya KHK başvurusu
YEREL

CHP'DEN YSK'YA KHK BAŞVURUSU
Sierra Leone ikinci kez Afrika Birliği Konsey Başkanlığına seçildi
YEREL

SİERRA LEONE İKİNCİ KEZ AFRİKA BİRLİĞİ KONSEY BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Türkiye-Senegal İş Konseyi Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-SENEGAL İŞ KONSEYİ TOPLANTISI
Arsenal'den 40 bin sterline transfer
YEREL

ARSENAL'DEN 40 BİN STERLİNE TRANSFER
Başbakan Yıldırım, büyükelçilere hitap etti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ
Güney Kore'de deniz kazası: 2 ölü
YEREL

GÜNEY KORE'DE DENİZ KAZASI: 2 ÖLÜ
Çavuşoğlu, Jagland ile telefonda görüştü
YEREL

ÇAVUŞOĞLU, JAGLAND İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Benzine 7 kuruş zam
YEREL

BENZİNE 7 KURUŞ ZAM
Başbakan Yıldırım, büyükelçilere hitap etti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ

Tekerlekli sandalye basketbolu
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLU
İtalya'da siber casusluk merkezi çökertildi
YEREL

İTALYA'DA SİBER CASUSLUK MERKEZİ ÇÖKERTİLDİ
BM İnsan Hakları Raportörü Lee Myanmar'da
YEREL

BM İNSAN HAKLARI RAPORTÖRÜ LEE MYANMAR'DA
Gaziantep'te çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TE ÇATIŞMA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı, olay yerine takviye ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.
YEREL

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ÇATIŞMA ÇIKTI, OLAY YERİNE TAKVİYE EKİPLER VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ SEVK EDİLDİ.
Başbakan Yıldırım, büyükelçilere hitap etti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ
Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası
YEREL

DÜNDEN BUGÜNE FIFA DÜNYA KUPASI
Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak
YEREL

ANKARA'DA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE YASAK
Odegaard, resmen Heerenveen'de
YEREL

ODEGAARD, RESMEN HEERENVEEN'DE
TİKA'dan Sudan'a tadilat desteği
YEREL

TİKA'DAN SUDAN'A TADİLAT DESTEĞİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Kriptolu telefonların dinlenmesi davası
YEREL

KRİPTOLU TELEFONLARIN DİNLENMESİ DAVASI
Başbakan Yıldırım: &quot;Avrupa ülkelerine alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine 'Ya, darbecileri fazla hırpalamayın' demeleri bizim kanımıza dokundu. Böyle bir şey olamaz. Önce darbeyi hiç tereddüde mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye'nin ihtiyacı yok, Türkiye kendi hukukunu üniversal şartlar neyi gerektiriyorsa aynı şekilde uygular.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "AVRUPA ÜLKELERİNE ALINGANLIĞIMIZ ŞUDUR, FETÖ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YÜKSEK BİR SESLE KINAMAK YERİNE 'YA, DARBECİLERİ FAZLA HIRPALAMAYIN' DEMELERİ BİZİM KANIMIZA DOKUNDU. BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ. ÖNCE DARBEYİ HİÇ TEREDDÜDE MAHAL BIRAKMADAN KINAYACAKSINIZ, SONRA DA TÜRKİYE'NİN BİR HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNA SONUNA KADAR İNANACAKSINIZ. HUKUK DERSİNE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI YOK, TÜRKİYE KENDİ HUKUKUNU ÜNİVERSAL ŞARTLAR NEYİ GEREKTİRİYORSA AYNI ŞEKİLDE UYGULAR."