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YANGON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee'nin, Myanmar'ın Kaçin eyaletinde incelemelerde bulunması engellendi.

Lee, Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosuna yaptığı değerlendirmede, Kaçin eyaletinin bazı bölgelerinde hükümet birlikleriyle etnik isyancılar arasında süren çatışmalar gerekçe gösterilerek Hpakant kasabasında ve Laiza kentinde çatışmalardan kaçan binlerce kişinin sığındığı geçici kampları ziyaret etme talebinin geri çevrildiğini söyledi.

Bölgesel ve birlik hükümetinin ziyareti konusunda iş birliği yapmadığını belirten Lee, işkence ve insan hakları ihlallerinin yapıldığına dair duyumlar alınan kamplara gitmelerine izin verilmediğini kaydetti.

Bu arada Arakan bölgesel hükümeti Sözcüsü Tin Maung Swe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raportörün eyalet başkenti Sittwe'ye cuma günü ulaşacağını ve 3 gün süreyle Maungdaw kasabasında çatışmalardan etkilenen yerleri ziyaret edeceğini belirtti.

Bölgesel hükümetin Lee'ye ziyaret edeceği yerlere giderken ulaşım ve güvenlik konusunda destek olacağını kaydeden Tin Maung Swe, geçen yıl bölgedeki sınır karakollarına düzenlenen saldırılarla ilişkisi olduğu şüphesiyle tutuklu bulunanlarla görüşmesine izin verileceğini ifade etti.

Yetkililer, Lee'nin 12 gün sürecek Myanmar ziyareti kapsamında dün Kaçin'deki Myitkyina ve Hpakant kasabalarında, hükümet ve etnik isyancılar arasındaki çatışmalardan kaçan binlerce kişinin sığındığı geçici kampları gezeceğini açıklamıştı.

Raportörün daha sonra, Nepido'da Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile bir araya geleceği kaydedilmişti.

Suu Çii hükümetinin davetiyle ülkeye beşinci kez "bilgi toplama ziyareti" düzenleyen Lii, hazırlayacağı raporu, İnsan Hakları Konseyine mart ayında sunacak.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu BM tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.

Myanmar yönetimi ile Kaçin isyancıları arasındaki 17 yıllık ateşkes, Haziran 2011'de başlayan çatışmalarla sona ermişti. Çatışmalar sonucu 10 binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ülkedeki etnik gruplar, merkezi yönetime ve orduya karşı silahlı eylemler düzenliyor, daha fazla özerklik talebinde bulunuyor.