İtalya'da siber casusluk merkezi çökertildi

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ANKARA (AA) - İtalya'da, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin de aralarında olduğu binlerce kişi ve kuruluşun e-posta hesaplarını ele geçiren iki kardeş yakalandı.

ANSA ajansının haberine göre, İtalyan polisi, yıllarca politikacılara, kamu kurumlarına, yöneticilerine, profesyonel stüdyolara ve önde gelen girişimcilere ait hassas verileri yasa dışı yollarla ele geçiren siber casusluk merkezini çökertti.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonunda, Roma'da ikamet eden bir nükleer mühendisi ve kız kardeşinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bilgisayar korsanı kardeşlerin, kritik bilgileri ABD'de ele geçirilen sunucularda sakladığı ileri sürüldü.

Siber casusların ne kadar bilgi topladığı henüz netlik kazanmazken, ele geçirilen bilgilerin nasıl kullanıldığı hala soruşturuluyor.

























