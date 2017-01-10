Sakarya'dan Haleplilere 12 yardım tırı

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SAKARYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya il ve ilçe şubelerince toplanan 12 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfınca kentte vatandaş, esnaf ile hayırseverlerden toplanan ve içerisinde un, battaniye, bakliyat ile giyim eşyası gibi yardım malzemelerinin yüklendiği 12 tır, Adapazarı ilçesinde Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi önünde toplandı.

Burada düzenlenen törende konuşan Sakarya İl Müftü Vekili Nejdet Arman, Suriye'de insanlık dramının yaşandığını ve Müslümanların sıkıntı çektiğini söyledi.

Halep'ten İdlib'e geçen insanların bölgede zor şartlar altında çadırlarda yaşadığını ifade eden Arman, "Bizde Müslümanlığın gereği olarak bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sakarya halkının fedakarlığıyla bu tırları oluşturduk. Bu emanetleri yola çıkaracağız. Allah onların ve bizlerin yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda kurtuluşa ersinler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 12 tır Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.