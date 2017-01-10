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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'teki çatışma

10 Ocak 2017 Salı, 16:16

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmada bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişindeki çatışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Emniyet binası ve çevresi ile kentin farklı bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişi veya kişilerin yakalanması için kentin çeşitli noktalarında başlatılan operasyonlar sürüyor.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının da ifadesine başvuruyor.

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Gaziantep Valiliği: &quot;Saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir.&quot;
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GAZİANTEP VALİLİĞİ: "SAAT 15.20 SULARINDA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ARAÇ GİRİŞ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ POLİS NOKTASINA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNULMUŞ, SALDIRIYA POLİS NOKTASINDA GÖREVLİ POLİS MEMURLARIMIZCA ANINDA KARŞILIK VERİLMİŞ VE SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR."
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