Benzine 7 kuruş zam

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,29 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,24 liraya, İzmir'de ise 5,19 liradan 5,26 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 30 Aralık Cuma günü motorinin litresine 12 kuruş zam yapmıştı.