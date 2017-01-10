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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu

10 Ocak 2017 Salı, 16:19
Samsun'da barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu

SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir besiciye ait barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Soğucak Mahallesi'nde besicilik yapan Nurettin Bektaşoğlu'nun çocukları, yavrulayan küçükbaş olup olmadığını kontrol etmek için sabah saatlerinde hayvanların kaldığı barınağa gitti.

Buradaki hayvanların büyük bölümünün telef olduğunu gören çocuklar, durumu babalarına bildirdi.

Barınaktaki 165 hayvanın telef olduğunu gören Bektaşoğlu, jandarma ve Çarşamba İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler yaptıkları ilk incelemede hayvanların havasızlık yüzünden ölmüş olabileceğini belirtti. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kapatılan barınakta havasız kaldığı düşünülen hayvanların kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için numune alındı.

Hayvanları telef olan Nurettin Bektaş, "Neden olduğunu bilmiyorum. Zararım çok büyük. Yaklaşık 100 bin lira zararım var. Sadece 10 koyunum kaldı. Koçum da kayıp, onu da bulamıyoruz." diye konuştu.

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