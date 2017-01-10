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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın

10 Ocak 2017 Salı, 16:20
Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine toplam 194 bin lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangında hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin ailelerine, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Sosyal Market"ten gıda ve giyecek yardımı ulaştırılıyor.

Bölgeye destekte bulunmak isteyen kurum, kuruluş ve kişilere de yardımların yerine ulaştırılması için araç ve personel desteği veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün talimatları doğrultusunda, 32 aileye nakdi yardım da yapıldı. Hesaplara yatırılan paranın dekontları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince Aladağ'ın Karahan ve Kışlak köylerinde ailelere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi gelecek günlerde bölgedeki okullarda öğrenim gören çocuklara ayakkabı yardımı yapmaya da hazırlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sözlü, Aladağ'daki yurt yangınında hayatını kaybeden çocuklara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Kaybedilen çocuklar için hissettikleri acının hiç azalmadığını belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan evlatlarımızın ailelerine giyecek ve yiyecek desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Toplamda 194 bin liralık nakdi yardım da ailelerimizin hesaplarına yatırıldı. Zor şartlarda kışı geçirmeye çalışan mağdur ailelerin acısını bir nebze de olsa azaltmak, yaralı çocuklarımızın derdine derman olmak ve aileleriyle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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