Akseki-Seydişehir Karayolu ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nda, Alacabel mevkisindeki kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir Karayolu'nun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düştü. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermiyor ve sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Karayollarının Akseki ve Alacabel ekipleri de çok sayıda kar temizleme aracı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Akseki'de yarın anasınıfı ile ilk ve ortaokullar tatil edildi.