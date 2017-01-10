Erzurum'daki FETÖ/PDY operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Biri 4'üncü sınıf emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 7 polis, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.