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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Muratbey Uşak'ın zorlu yolculuğu

10 Ocak 2017 Salı, 16:35


UŞAK (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda EWE Baskets takımıyla karşılaşacak Muratbey Uşak, yaklaşık 32 saatlik yolcuğun ardından Almanya'ya ulaştı.

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ömer Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle dün ulaşmaları gereken Almanya'ya zorlu bir yolculuğun ardından bugün öğle saatlerinde vardıklarını belirtti.

Karşılaşmanın bugün 22.00'de oynanacağına dikkati çeken Özden, uzun yolculuk nedeniyle oyuncuların çok yorgun olduğunu, maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını kaydederek, "Dün sabah saatlerinde İzmir'e ulaşan takım, uçakların İstanbul'a iniş yapamaması nedeniyle havalimanında bekledi. Uçuş imkanı sağlanamayınca gece yarısı kara yoluyla İzmir'den yola çıkan takım, sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı'ndan Hannover'e uçan takım, yaklaşık 32 saat sonra öğle saatlerinde maçın oynanacağı Oldenburg'a ulaştı. Karşılaşmanın 24 saat ertelenmesiyle ilgili FIBA'ya başvuruda bulunduk. Erteleme söz konusu olmazsa maça çıkacağız. Gruptan çıkma şansımız hala var, Alman ekibinin gücünü biliyoruz, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Evaldas'ın sakatlığı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak, 4 galibiyet ve 7 mağlubiyetle grupta 6. sırada yer alırken, Almanya ekibi, 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

C Grubu'nda puan durumu şu şekilde:


TAKIMLAROG M A Y P
1ASVEL (Fransa)
119 2 84676320
2Neptunas (Litvanya)
118 3 82374319
3EWE Baskets (Almanya)
117 4 80477418
4Ventspils (Letonya)
116 5 86281717
5PAOK Yunanistan
115 6 78678116
6Muratbey Uşak (Türkiye)114 7 83284315
7Rosa Radom (Polonya)
113 8 76686014
8Openjobmetis (İtalya) 112 9 76990713


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