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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Bal üreticileri soğuk havadan memnun

10 Ocak 2017 Salı, 16:41

GİRESUN (AA) - Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, ülke genelinde etkili olan soğuk havanın yeni sezon öncesi istedikleri bir durum olduğunu belirterek, "Eğer sıcaklıklar yüksek seviyelerde olsaydı, salkımını bozan arı uçuşa geçerek polen aramaya başlayacaktı. Geçen yıllarda bu sorunla karşılaştık ve bal rekoltesi olumsuz etkilendi." dedi.

Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda kasım ile mart ayları arasındaki dönemlerde sıcaklıkların aşırı düşmesi veya yükselmesinin arıların dengelerini bozduğunu, bu durumun bölgedeki bal rekoltesinde ciddi kayıplara yol açtığını dile getirdi. Elevli, şunları kaydetti:

"Yeni sezon öncesi hava şartları tam istediğimiz gibi. Geçmiş yıllarda hava şartları düzensiz bir seyir izlemiş, bu da arılarımızı olumsuz etkileyerek bal rekoltesini vurmuştu. Yeni sezon öncesi sonbahar ve kış dönemleri oldukça soğuk geçiyor. Bahara kadar bu şartların devam etmesi bizim için bir avantaj. Şu andaki gidişattan memnunuz. Kış bakımı yapılan arı, salkımını bozmuyor. Eğer sıcaklıklar yüksek seviyelerde olsaydı, salkımını bozan arı uçuşa geçerek, polen aramaya başlayacaktı. Geçen yıllarda bu sorunla karşılaştık ve bal rekoltesi ciddi oranda olumsuz etkilendi. Ne kadar iyi bir kış geçirirsek arı bal dönemine o kadar güçlü girecektir. Bu durum bol ve bereketli bir sezonun habercisi."

Elevli, yetiştiricileri kış döneminde kovanlarını ve arılarını iyi kontrol etmeleri konusunda uyardı.


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