Isparta'daki FETÖ/PDY davası

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmada, eski SDÜ Rektörü İbicoğlu, eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Talip Türcan, Prof. Dr. Süleyman Seydi, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç, eski Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, iş adamları Bedri Ayhan, Alper Bayhan, Özcan Pınarcı, örgütün "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 48 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu.

- "Peygamberimiz adına kesilecek kurban için para istediler"

Duruşmada söz alan tanık Aliye Safi, kendisinin 2005 yılından başlamak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak görev yaptığını söyledi.

Hastanede örgütün "ablalarının" kendisini bir defa örgütün toplantılarına davet ettiğini anlatan Safi, bu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitapların okunduğunu belirtti.

Her toplantının sonunda ortaya bir kutu konularak "himmet" adı altında para istendiğini dile getiren Safi, "Benim maddi durumum iyi olmadığı için hiç para vermedim. Kurban Bayramı öncesi Peygamberimiz adına kesilecek kurban için bizden para istediler. Ben de para verememekten dolayı bir eziklik oluştuğu için de bir daha toplantılarına gitmedim." dedi.

Safi, kapatılan Zaman gazetesine abone olmasını istediklerini, hastanede personeller arasında ayrımcılık yapıldığını, toplantılara gitmeyi bırakmasının ardından doğum yapmak için işten izin aldığını ve izin döneminde sözleşmesinin feshedildiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Serkan Er ise üniversitede bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı tutuklu sanık Sedat Uçar'ın daveti üzerine örgütün toplantılarına katılmaya başladığını söyledi.

Uçar'ın yardımıyla eşinin hastanede radyoloji teknikeri olarak göreve başladığını ifade eden Er, bir süre sonra Uçar'ın kendisinden maaşının yarısını "himmet" olarak istediğini iddia etti. Buna karşı çıktığını ve toplantılara gitmekten vazgeçtiğini dile getiren Er, daha sonra örgütten bazı kişilerin "Bir kişi yüzünden cemaate küsülür mü?" deyip, toplantılara davet ettiklerini ancak bu isteği geri çevirdiğini kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıkların Bank Asya'ya ait hesap hareketlerini içeren raporu okudu. Sanıkların çoğunun 17-25 Aralık'tan sonra bankadaki hesap hareketlerinin devam ettiğini söyleyen Yazıcı, sanıklara bu hareketin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğini sordu.

Duruşma, yarına ertelendi.