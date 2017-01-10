Güney Kore'de deniz kazası: 2 ölü

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ANKARA (AA) - Güney Kore'nin güneydoğu sahili açıklarında bir balıkçı teknesinin yük gemisiyle çarpışması sonucu iki kişi öldü, dört kişi kayboldu.

Yonhap ajansının Sahil Güvenlik ekiplerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sahil kenti Pohang'ın yaklaşık 35 kilometre açıklarında 7 kişinin bulunduğu balıkçı teknesiyle bir yük gemisi çarpıştı.

Kazada 2'si Koreli, biri Vietnamlı 3 balıkçının kurtarıldığı, öte yandan kurtarılan balıkçılardan 2'sinin daha sonra yaşamlarını yitirdiği, 3'ü Koreli, biri Çinli 4 balıkçının ise kayıp olduğu kaydedildi.

Kaybolan balıkçılar için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kazanın sebebinin araştırıldığını ifade edildi.







