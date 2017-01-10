Samsunspor, Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardı





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un, Atiker Konyaspor'dan 21 yaşındaki futbolcu Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Teknik direktör Osman Özköylü, transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özköylü, "Atiker Konyaspor'dan Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardık. Ayrıca Nijeryalı Abu Azeez'i denemeye aldık." ifadelerini kullandı.

Ligin 17. haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Bandırmaspor ile yapacakları maçta, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolculara şans verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Özköylü, şöyle konuştu:

"Belki bir veya ikisini oynatabiliriz. Transfer ettiğimiz oyuncular, fiziksel olarak bizim beklediğimiz düzeyde değil. Hazır olmayan oyuncuyla sahaya çıkmak istemiyoruz. Mevcut futbolcularımız fiziksel olarak daha iyi durumda. Bandırmaspor maçında böyle bir tercih yapacağız. Bandırmaspor, bizden daha hazır bir takım. Transferleri de takımla çalışmalara başladı. Bize göre daha avantajlılar, transferlerini tamamladılar. Tabii ki biz de oraya iyi bir sonuç almaya gideceğiz. Yapabileceklerimizi sahaya yansıtıp puanla dönmeye çalışacağız. Gerçekten ligin en zorlu maçlarından birini oynayacağız."