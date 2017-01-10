10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Kalede bir sorunumuz yok"

10 Ocak 2017 Salı, 16:58

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, ligin 11. haftasında sakatlanan tecrübeli kalecileri Ahmet Şahin'in iyileştiğini ve ligin ikinci yarısında takımla sahaya çıkacağını bildirdi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta sakatlanan ve 5 maç oynayamayan Ahmet Şahin'in iyileştiğini söyledi.

Akhisar Belediyespor ile ligin ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını hatırlatan Gül, şöyle devam etti:

"Ahmet Şahin, yeniden bir sakatlık yaşamazsa bu maçta takımıyla sahaya çıkacak. Kamuoyunda yeni transferimiz Ukraynalı milli kaleci Oleksandr Rybka'nın da sakatlanmasıyla kalede bir sorun yaşanıyor algısı oluşmuştu. Rybka uzun süre kaleye geçemeyecek. Ahmet Şahin'in iyileşmesiyle kalede bir sorun yaşanmayacağını belirtmek isterim. Kalede bir sorunumuz yok. Ahmet Şahin'in sakatlığını atlatması, Karabükspor camiası olarak hepimizi sevindirdi."


- Transfer çalışmaları


Transfer komitesinin aralıksız çalıştığını belirten Tolga Gül, "Sağ kanat ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek bir iki oyuncudan haber bekliyoruz. Sonuçlanınca kamuoyuyla paylaşacağız. Transferin son günlerine kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Hava koşulları nedeniyle liglerin bir hafta geç başlamasının gündemde olduğunu aktaran Gül, kulüp olarak liglerin geç başlamasının iyi olacağını düşündüklerini kaydetti.


İLGİLİ HABERLER

İl genel Meclis Başkanı Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

İL GENEL MECLİS BAŞKANI SÖZEN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Öğrenciler sıfırın altında 7 derecede koştu
YEREL

ÖĞRENCİLER SIFIRIN ALTINDA 7 DERECEDE KOŞTU
Karabük Gazeteciler Cemiyetinden Ziyaretler
YEREL

KARABÜK GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ZİYARETLER
İŞKUR'dan işverenlere çağrı:
YEREL

İŞKUR'DAN İŞVERENLERE ÇAĞRI:
Bakan Eroğlu'dan Karabük'e 2 gölet müjdesi
YEREL

BAKAN EROĞLU'DAN KARABÜK'E 2 GÖLET MÜJDESİ
Başkan Vergili'den Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
YEREL

BAŞKAN VERGİLİ'DEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE KUTLAMA
Vali Akaş'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
YEREL

VALİ AKAŞ'TAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE KUTLAMA
Karabük'te FETÖ Operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL

KARABÜK'TE FETÖ OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KARABÜK'TE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI