Gaziantep'teki çatışma

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğinden, "Saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan çatışmayla ilgili bilgi verildi.

Bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."