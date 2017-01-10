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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Üniversite öğrencilerinden Halep'e yardım

10 Ocak 2017 Salı, 17:00
Üniversite öğrencilerinden Halep'e yardım

GİRESUN (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Giresun İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından toplanan yardımlar, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türk Kızılayı tarafından "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına il merkezi ve ilçelerdeki yurtlarda kalan öğrenciler de destek verdi. Toplanan 2 tır yardım malzemesi dualarla Halep'e uğurlandı.

KYK İl Müdürü Fethi Elmas, Seyit Vakkas Yurt Müdürlüğü önündeki törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan iç savaş sonucu mağdur olan masum insanlara bir nebze olsun yardımcı olmak için kampanyaya destek olduklarını söyledi.

KYK personeli ve öğrencilerinin gece gündüz demeden özveriyle büyük emek sarf ettiğini belirten Elmas, "Bu sebeple organizasyonda emeği geçen yurt müdürlerimiz, yurtlarımızda çalışan personellerimiz ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize müteşekkiriz." dedi.

Bu yardım kampanyasının son olmayacağını dile getiren Elmas, "İnşallah, Allah bizi yardım alanlardan değil, yardım edenlerden eylesin. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Törene, Türk Kızılayı Giresun Şubesi personeli Ergin Kılıçarslan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hasan Bulut, İl Müftüsü Muhittin Oral, KYK Seyit Vakkas Yurt Müdürü Nurettin Günay ve öğrenciler katıldı.

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