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ANKARA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Senegal'in başkenti Dakar'da fuar düzenlemek ve Türk ürünlerini tanıtmak istediklerini belirterek, "Ankara ile Dakar'ı buluşturacağız." dedi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şahin, Congresium'da, "Ticaret ATO'da konuşulur" sloganıyla düzenlenen DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Türkiye ve Senegal'in iki kardeş ülke olduğunu dile getiren Şahin, "Bunu Senegal'e gidince çok daha iyi anlıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Devlet Başkanı birbirlerine 'kardeşim' diye sesleniyorlar, o sıcaklığın görülmesi için Senegal'e gidilmeli. Bu kardeşliği ticarete de dönüştürmeliyiz." diye konuştu.

Şahin, Türkiye ile Senegal'in yıllık 130 milyon dolar civarında ticaret hacmi bulunduğunu ve bunun 5 milyon dolarının Türkiye'nin ithalatı olduğunu aktardı. Senegal'in Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Şahin, ülkenin adeta ticaret kapısı olduğunu söyledi.

ATO ve MÜSİAD ile Senegal'in başkenti Dakar'da fuar düzenlemek ve burada Türk ürünlerini tanıtmak istediklerini belirten Şahin, "Ankara ile Dakar'ı buluşturacağız. Ekonomik hacmimizi, ihracatımızı, döviz girişimizi artırmamız lazım. Üretmek ve ihracat yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İçinde bulunduğumuz durum tabiri caizse ekonomik bir savaş, biz de çalışacağız ve bu savaşı kazanacağız." ifadesini kullandı.

- "Her türlü faaliyette yanınızdayım"

Toplantıya katılan Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke de bağımsızlıklarından bu yana ülkelerinin 5 yıllık parlak bir süreç yaşadığını, ancak sonrasında iç mali dengelerde bozulma görüldüğünü belirtti.

Son 10 yılda yüzde 6'lık bir büyüme yakaladıklarına dikkati çeken Mbacke, Senegal'in dünyaya açık, yatırımcıya ve turistlere olanaklar sunan bir ülke olduğunu söyledi. Mbacke, "Yapmak isteyeceğiniz her türlü faaliyette yanınızdayım." dedi.

Toplantıya, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ile Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de katıldı.