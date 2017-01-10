Gaziantep'teki çatışma

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı bulunup bulunmadığına dair inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde çıkan, bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin, etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı madde ya da herhangi bir düzenek bulunup bulunmadığına ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Bu arada, çatışmanın ardından Emniyet Müdürlüğü civarındaki iş merkezleri ve binalarda polis ekiplerince arama yapılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli görünen bazı noktalardan parmak izi alıyor.