Sierra Leone ikinci kez Afrika Birliği Konsey Başkanlığına seçildi

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DAKAR (AA) - Sierra Leone, Afrika Birliği (AU) Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığını sürdürecek.

Afrika Birliğinden güvenoyu alan Sierra Leone, kurulduğu 2001'den bu yana Birliğin Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığını üst üste ikinci kez yürütecek ilk ülke oldu.

Sierra Leone Afrika Birliği Temsilcisi Osman Keh Kamara, başlıca gündem maddelerinin, Gambiya'daki seçim sonrası kriz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki siyasi durum, Somali'deki mevcut durum ve Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) uygulanması olduğunu söyledi.

Kamara, 2020'ye kadar Afrika'da Silahları Susturmak için Uygulanabilir Adımlara Yönelik Afrika Birliği Yol Haritası Taslağı ve Afrika'da Barış ve Güvenlik Durumu üzerine taslak raporunun, Konsey Başkanlığı sırasında öncelik verecekleri konular olduğunu ifade etti.

İlk kez Kasım-Aralık 2016 döneminde Konsey Başkanlığına gelen Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin görev süresi 9 Ocak-10 Şubat 2017 arasında bir aylığına uzatıldı.