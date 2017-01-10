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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de eğitime kar engeli

10 Ocak 2017 Salı, 17:18

EDİRNE (AA) - Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

- Kar yağışı yoğunlaştı

Geçen haftadan bu yana soğuk havanın etkisi altında olan Edirne'de kar yağışı yeniden başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gece saatlerine kadar yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

Sınır kapılarına giden yolun kapanmaması için ekipler Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında şehir içinde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



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