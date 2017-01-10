10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'deki FETÖ/PDY davası

10 Ocak 2017 Salı, 17:18

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan, örgütün kapatılan eğitim kurumlarında görevli Kamil H. ve Ahmet D. ile eski Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Şaban Ö. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanıklara, kapatılan Zaman gazetesine abone olup olmadıkları, Bank Asyada hesapları bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları soruldu.

Sanıklardan Kamil H, görev yaptığı dershanenin Fetullah Gülen'e ait olduğunu kamuoyunun bildiği kadar bildiğini belirterek, Bank Asyada da maaş hesabı bulunduğunu, bu hesaba cüzi miktarda para yatırdığını söyledi.

Sanık Şaban Ö. ise Bank Asyada 2001 yılında hesabının olduğunu ve borçlarından ötürü kapatamadığını belirterek, "2003-2004 yıllarında dolandırılmıştım. Bundan dolayı borçlarımı kapatamadım. Kredi kartlarım vardı, ödeyemediğim için borcum katlandı. Bu borcu ödemek için hemen hemen bütün bankalarda hesabım vardır. Bank Asya hesabım da diğer bankalara aktarmak içindi." diye konuştu.

Ahmet D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Niğde İl Başkanı Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

AK PARTİ NİĞDE İL BAŞKANI GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:
YEREL

NİĞDE VALİSİ ERTAN PEYNİRCİOĞLU:
Gençlik liderleri gazetecileri unutmadı
YEREL

GENÇLİK LİDERLERİ GAZETECİLERİ UNUTMADI
Gazeteciliğin zorluklarını kısa film ile anlattılar
YEREL

GAZETECİLİĞİN ZORLUKLARINI KISA FİLM İLE ANLATTILAR
Niğde'de 250 kişi girişimci oldu
YEREL

NİĞDE'DE 250 KİŞİ GİRİŞİMCİ OLDU
Çocuğu için tahtadan fizik tedavi aletleri yaptı
YEREL

ÇOCUĞU İÇİN TAHTADAN FİZİK TEDAVİ ALETLERİ YAPTI
Niğde'de esnaf 2016 yılında 35 milyon kredi kullandı
YEREL

NİĞDE'DE ESNAF 2016 YILINDA 35 MİLYON KREDİ KULLANDI
&quot;Milli patates&quot; üreticilere tanıtılıyor
YEREL

"MİLLİ PATATES" ÜRETİCİLERE TANITILIYOR