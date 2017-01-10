Niğde'deki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan, örgütün kapatılan eğitim kurumlarında görevli Kamil H. ve Ahmet D. ile eski Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Şaban Ö. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanıklara, kapatılan Zaman gazetesine abone olup olmadıkları, Bank Asyada hesapları bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları soruldu.

Sanıklardan Kamil H, görev yaptığı dershanenin Fetullah Gülen'e ait olduğunu kamuoyunun bildiği kadar bildiğini belirterek, Bank Asyada da maaş hesabı bulunduğunu, bu hesaba cüzi miktarda para yatırdığını söyledi.

Sanık Şaban Ö. ise Bank Asyada 2001 yılında hesabının olduğunu ve borçlarından ötürü kapatamadığını belirterek, "2003-2004 yıllarında dolandırılmıştım. Bundan dolayı borçlarımı kapatamadım. Kredi kartlarım vardı, ödeyemediğim için borcum katlandı. Bu borcu ödemek için hemen hemen bütün bankalarda hesabım vardır. Bank Asya hesabım da diğer bankalara aktarmak içindi." diye konuştu.

Ahmet D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.