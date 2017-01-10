Tunceli'de 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 200 kilogramlık el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli-Ovacık karayolunda yapılan çalışma neticesinde el yapımı patlayıcı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Ovacık ilçesi mülkü sınırları içerisinde terör örgütü mensuplarınca menfeze yerleştirilmiş 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplamda 200 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulunmuş olup, düzenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."



