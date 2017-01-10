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MUĞLA (AA) - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İstanbul'daki terör saldırısından sonra, "Türkiye'ye gidin" çağrısı yapan Independent gazetesi yazarı Simon Calder'e teşekkür mektubu yazarak, kendisini ve ailesini Marmaris'e davet etti.

Bülbüloğlu, Simon Calder'e yazısından dolayı teşekkür etti.

Calder'in, İstanbul'da bir gece kulübünde yılbaşı kutlamasında bulunan insanlara yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında anlamlı ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten Bülbüloğlu, teşekkür mektubunda, "Siz terörün ve teröristlerin planlı oyununu bozmak adına gazetenizdeki yazınızda Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterilebileceğini ifade edip, 'Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz.' dediğiniz yazınızda, 'Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir.' vurgusunu yaparak tüm okurlarınıza ve dünyaya çok güzel bir mesaj verdiniz." ifadelerini kullandı.

Bülbüloğlu mektubunda, muhteşem doğası, tarihi ve kültürel mirası, dost canlısı misafirperver insanlarıyla, tüm beklentilere cevap verecek tarzda dizayn edilmiş konaklama tesisi ve işletmeleriyle, alternatif turizm seçenekleriyle her yıl Türkiye'yi milyonlarca turistin ziyaret ettiğini, ülkeyi korku ve panik ortamının içine çekmeye çalışan teröre ve teröristlerin hain eylemlerine asla boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Teröristlerin ve terörü destekleyenlerin öncelikli amacının insanlarda korku ve panik havası yaratmak olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, "Bizler normal yaşantımıza devam ediyoruz, tatil için bölgemizi tercih eden yerli ve yabancı tüm misafirlerimize de normal yaşantınızı sürdürün ve tatil planlarınızı değiştirmeyin çağrısı yapıyoruz." dedi.

GETOB Başkanı Bülbüloğlu, Calder ve ailesini 2017 yılı mayıs-eylül ayları arasında Marmaris'te dilediği bir zaman diliminde bir hafta süreyle misafir edebileceklerini belirtti.