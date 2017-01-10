10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GETOB'dan Türkiye'ye destek veren İngiliz gazeteciye davet

10 Ocak 2017 Salı, 17:29

MUĞLA (AA) - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İstanbul'daki terör saldırısından sonra, "Türkiye'ye gidin" çağrısı yapan Independent gazetesi yazarı Simon Calder'e teşekkür mektubu yazarak, kendisini ve ailesini Marmaris'e davet etti.

Bülbüloğlu, Simon Calder'e yazısından dolayı teşekkür etti.

Calder'in, İstanbul'da bir gece kulübünde yılbaşı kutlamasında bulunan insanlara yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında anlamlı ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten Bülbüloğlu, teşekkür mektubunda, "Siz terörün ve teröristlerin planlı oyununu bozmak adına gazetenizdeki yazınızda Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterilebileceğini ifade edip, 'Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz.' dediğiniz yazınızda, 'Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir.' vurgusunu yaparak tüm okurlarınıza ve dünyaya çok güzel bir mesaj verdiniz." ifadelerini kullandı.

Bülbüloğlu mektubunda, muhteşem doğası, tarihi ve kültürel mirası, dost canlısı misafirperver insanlarıyla, tüm beklentilere cevap verecek tarzda dizayn edilmiş konaklama tesisi ve işletmeleriyle, alternatif turizm seçenekleriyle her yıl Türkiye'yi milyonlarca turistin ziyaret ettiğini, ülkeyi korku ve panik ortamının içine çekmeye çalışan teröre ve teröristlerin hain eylemlerine asla boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Teröristlerin ve terörü destekleyenlerin öncelikli amacının insanlarda korku ve panik havası yaratmak olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, "Bizler normal yaşantımıza devam ediyoruz, tatil için bölgemizi tercih eden yerli ve yabancı tüm misafirlerimize de normal yaşantınızı sürdürün ve tatil planlarınızı değiştirmeyin çağrısı yapıyoruz." dedi.

GETOB Başkanı Bülbüloğlu, Calder ve ailesini 2017 yılı mayıs-eylül ayları arasında Marmaris'te dilediği bir zaman diliminde bir hafta süreyle misafir edebileceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL

MUĞLA'DA, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
&quot;Golden Çetesi&quot;nin reisi hayatını kaybetti
YEREL

"GOLDEN ÇETESİ"NİN REİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL

MUĞLA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR AÇILDI
Milas'ta 3 hırsız 11 ayrı suçtan tutuklandı
YEREL

MİLAS'TA 3 HIRSIZ 11 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
Büyükşehir'in Kar ile mücadelesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KAR İLE MÜCADELESİ
'Soğuktan Sıcağa' projesi ile evsizlere sıcak yuva
YEREL

'SOĞUKTAN SICAĞA' PROJESİ İLE EVSİZLERE SICAK YUVA
Fethiye'deki Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi
YEREL

FETHİYE'DEKİ ŞİDDETLİ FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ
Fethiye'de fırtına ağaçları devirdi
YEREL

FETHİYE'DE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ
Milas Kaymakamı Arslan okul yöneticilerini uyardı
YEREL

MİLAS KAYMAKAMI ARSLAN OKUL YÖNETİCİLERİNİ UYARDI
Muğla'da kar nedeniyle çiftlik çatısı çöktü
YEREL

MUĞLA'DA KAR NEDENİYLE ÇİFTLİK ÇATISI ÇÖKTÜ
Milas'ta hırsızlığa 3 tutuklama
YEREL

MİLAS'TA HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA
Memur-Sen Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

MEMUR-SEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Marmaris'te heyelan
YEREL

MARMARİS'TE HEYELAN
Ortaca CHP, çalışan gazetecilerin gününü kutladı
YEREL

ORTACA CHP, ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
Kar çatı çökertti bir hayvan telef oldu
YEREL

KAR ÇATI ÇÖKERTTİ BİR HAYVAN TELEF OLDU
Milas'ta keklik ve tavşan avı sona erdi
YEREL

MİLAS'TA KEKLİK VE TAVŞAN AVI SONA ERDİ
Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Ahde Vefa
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN AHDE VEFA
Yıldırım isabet eden uçak zorunlu iniş yaptı
YEREL

YILDIRIM İSABET EDEN UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Milaslı miniklerden büyük başarı
YEREL

MİLASLI MİNİKLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Milas'da &quot;Ruhi Kılınçkıran'dan Fırat Çakıroğlu'na Şehitleri Anma&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

MİLAS'DA "RUHİ KILINÇKIRAN'DAN FIRAT ÇAKIROĞLU'NA ŞEHİTLERİ ANMA" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Marmaris'te dolu yağışı etkili oldu
YEREL

MARMARİS'TE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Milas'a doğalgaz umudu doğdu
YEREL

MİLAS'A DOĞALGAZ UMUDU DOĞDU
Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Akkaya atandı
YEREL

MİLAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NE AKKAYA ATANDI
Milas-Yatağan karayolunda kar engeli
YEREL

MİLAS-YATAĞAN KARAYOLUNDA KAR ENGELİ