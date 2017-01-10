10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkmenler konteyner kente yerleştiriliyor

10 Ocak 2017 Salı, 17:38
Türkmenler konteyner kente yerleştiriliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Irak'ın Telafer ve Musul bölgesinden, DEAŞ ve Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle kaçarak Suriye üzerinden Türkiye'ye sığınan, çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 5 bin Türkmen, Kahramanmaraş'taki konteyner kente yerleştiriliyor.

Terör örgütü DEAŞ ile Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle Musul ve Telafer'deki evlerinden göç etmek zorunda kalan Türkmenler, uzun süredir yaşadıkları Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kentten alınarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından temin edilen araçlarla Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş'ta geçen ay faaliyete geçen konteyner kente alınan Türkmenler, kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin Türkmen, konteynerlerini düzenlemenin heyecanını yaşıyor.

- "Oralar çok kötü"

Türkmenlerden 80 yaşındaki Benin Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer'den kaçarak buraya geldiklerini söyledi.

Evlerinin bulunduğu yerlere uçaklardan bombalar atıldığını ifade eden Abbas, "Teyyare vurdu biz de buraya geldik. Allah korudu bizi. Allah Türkiye'yi de korudu buralara geldik. Oralar çok kötü. Memleketinize sahip çıkın. Allah Türkiye'yi korusun, bizi de tekrar memleketimize göndersin. Türkiye'yi biz çok severiz. Türkiye bizim başımız gözümüz üstüne. Bize ev sahipliği eylediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah Türkmenleri de korusun Recep Tayyip Erdoğan'ı da korusun. Biz sizden çok razıyız Allah da razı olsun." diye konuştu.

- "Allah, Erdoğan ağabeyimizden razı olsun"

Mehmet Ali Türkmen de Irak'tan İslahiye'ye geldiklerini, orada çadırda kaldıktan sonra da buraya getirildiklerini söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Türkmen, "Allah, Erdoğan ağabeyimizden razı olsun. Bize çok yardımcı oldu. İnşallah onun yardımını unutmayacağız. Bizleri topladı, babalık yaptı, ekmek verdi. Bize kardeşlik yaptı." dedi.

9 çocuk babası Fadıl Abbasi ise ailesiyle 2 yıl önce Musul'dan Türkiye geldiklerini söyledi. 2 yıldır İslahiye'deki çadırda yaşadıklarını aktaran Abbasi, kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Eroğlu'ndan Kahramanmaraş'a gölet müjdesi
YEREL

BAKAN EROĞLU'NDAN KAHRAMANMARAŞ'A GÖLET MÜJDESİ
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Dağcılar teröre tepki için 3 bin metreye tırmandı
YEREL

DAĞCILAR TERÖRE TEPKİ İÇİN 3 BİN METREYE TIRMANDI
Tarihi Demirciler Çarşısı'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL

TARİHİ DEMİRCİLER ÇARŞISI'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hasta çocuk belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
YEREL

HASTA ÇOCUK BELEDİYE EKİPLERİNCE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ