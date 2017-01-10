Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları ise şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|16,83
|16,83
|Kesilmiş kuru kayısı
|kg
|9,94
|10,74
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|8,19
|8,55
|Naturel kurusu kayısı kesme
|kg
|10,92
|10,92
|Kuru kayısı
|kg
|9,00
|15,60
|Dut kurusu
|kg
|15,00
|15,00
|Kayısı çekirdeği iç (tatlı)
|kg
|9,00
|9,80
|Organik kayısı çekirdeği iç
|kg
|16,00
|16,00