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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya Ticaret Borsası

10 Ocak 2017 Salı, 17:42

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları ise şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı kg 16,83 16,83
Kesilmiş kuru kayısı kg 9,94 10,74
Endüstriyel kuru kayısı kg 8,19 8,55
Naturel kurusu kayısı kesme kg 10,92 10,92
Kuru kayısı kg 9,00 15,60
Dut kurusu kg 15,00 15,00
Kayısı çekirdeği iç (tatlı) kg 9,00 9,80
Organik kayısı çekirdeği iç kg 16,00 16,00

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