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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki cinayet

10 Ocak 2017 Salı, 17:59

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 Ocak'ta gerçekleşen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'nde gerçekleşen ve Ufuk A'nın (31) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan Sabri A, soruşturma savcısının itirazı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada olayın ardından gözaltına alınan, ancak sağlık sorunları nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Erçin T. de (32) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

İlkadım ilçesinde, 2 Ocak'ta gerçekleşen olayda Ufuk A. av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan Çağrı K. (25) ile Emre B. tutuklanmış, Sabri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Erçin T. de sağlık sorunları sebebiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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