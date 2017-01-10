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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da eğitime kar engeli

10 Ocak 2017 Salı, 18:10

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, il genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.


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