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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi"

10 Ocak 2017 Salı, 18:11
"Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi"

SAMSUN (AA) - Başbakan Danışmanı Metin Özçeri, "Toplumun her kesiminde ideolojik yapılanma olurken Roman toplumunda hiçbir zaman ideolojik yapılanma olmamıştır. Hiçbir badirede taraf olmamış ve her zaman bayrağının, ülkesinin yanında yer almıştır." dedi.

Samsun'da bir otelin toplantı salonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen AB destekli "Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi" ile "İnsana Değer Geleceğe Değer Projesi" nin açılış toplantısına katılan Özçeri, burada yaptığı konuşmada, Romanların ülkenin asli unsuru İslam ve Türk milletinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Roman açılımına neden ihtiyaç duyulduğunu değerlendiren Özçeri, "Zaman içerisinde en fazla zulme ve iftiraya maruz kalmış toplum maalesef Roman toplumudur. Bir örnek verelim; 'Çingeneyi Padişah yapmışlar babasını kesmiş' Oysa tarih boyunca hiç imparator olmamışlar ki nasıl kesecek babasını, vesaire... Buna benzer çok şeyler ifade edebilirim. Bu ön yargılar nedeniyle içine kapanmış." dedi.

Romanların mesleki süreçlerini de anlatan Özçeri, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz teknolojik dünyada bütün mesleklerini kaybetmişler. Günübirlik yaşıyorlardı, görünmüyorlardı, esmer vatandaşlarımızdı. Toplumun her kesiminde ideolojik yapılanma olurken Roman toplumunda hiçbir zaman ideolojik yapılanma olmamıştır. Hiçbir badirede taraf olmamış ve her zaman bayrağının, ülkesinin yanında yer almıştır. Romanlar sadece Çanakkale'de değil Kurtuluş Savaşı'nda, Kore ve Kıbrıs Harbinde de birçok şehitleri ve gazileri mevcuttur. 2009 yılından bu yana yapılan açılım çalışmalarında çok önemli mesafeler kat ettik. Fakat takdir edersiniz ki toplumların değişmesi bir yılda 10 yılda olması mümkün değil. Birçok bakanlıklarla beraber çalışmalar sürdürdük. 2016 yılında 27 Nisan'da Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı'nı hayata geçirdik. 5 bakanlık burada çalışacak. Bunun içerisinde üniversiteler olacak, akademisyenler olacak TÜİK ve TÜBİTAK olacak ve Roman STK'lar olacak. Sahadaki eksiklerimizi tek tek stratejik eylem planına dahil edeceğiz."

Hükümetin yaptığı eylem planının yanı sıra söz konusu projelerin de sivil toplum örgütleri tarafından hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Özçeri, "Bu yıl bakanlıklar tarafından 13-14 Roman STK'ya ciddi teşvik dağıttık. Önümüzdeki dönem 71 milyon dolarlık bir hibe daha olacak. Bu tür hibe programları Roman toplumunun hem sosyal entegrasyonunu sağlaması için Roman STK'lara iyi projeler karşılığında destek olmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi boyunca dünya üzerindeki tüm devletler içerisinde Roman halkına en geniş imkanları tanıyan devlet olduğunu belirtti.

Bölgede yaşayan Roman vatandaşların istihdam ve sosyal entegrasyon sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasını, iş piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasını hedefleyen "Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi" ile "İnsana Değer Geleceğe Değer Projesi" açılış toplantısına protokol üyelerinin yanı sıra Roman sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle davetliler katıldı.


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