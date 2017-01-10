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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te terör operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 18:12

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen operasyonla, hakkında "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat faaliyetleri kapsamında, Cumayanı köyünde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan İ.G, gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

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