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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Tutukluyu serbest bıraktırma vaadiyle dolandırıcılık

10 Ocak 2017 Salı, 18:20

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör soruşturmasında tutuklananları serbest bıraktırma vaadiyle tutuklu yakınlarını dolandıran biri güvenlik korucusu 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik yapılan başarılı operasyonlara gölge düşürmek, çıkar sağlamak ile yargı, jandarma ve emniyet mensuplarını zan altında bırakmak isteyen bazı şahısların, tutuklananların aileleri ile irtibata geçerek, serbest bıraktırma vaadiyle para aldığı bilgisi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

Kurtalan ilçesinde yapılan çalışmada, biri güvenlik korucusu 2 kişinin tutuklu bir şahsı serbest bıraktırma vaadiyle tutuklu yakınından aldığı, daha önceden seri numaraları alınmış parayla yakalandığı ifade edilen açıklamada, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan korucunun tutuklandığı diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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