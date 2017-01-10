Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki çatışma

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayarak, "Dikkatleri sonucu olası bir faciayı önleyen kahraman polislerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınayarak, silahlı çatışmada yaralanan polis memuruna Allah’tan acil şifalar temenni etti.

Emniyet teşkilatına ve Gaziantep halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimiz büyük bir cesaretle saldırıya anında karşılık verdiler. Dikkatleri sonucu olası bir faciayı önleyen kahraman polislerimize teşekkür ederim. Kalleş saldırıda can kaybımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Gaziantep Valimizi ve Emniyet Teşkilatımızı kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kötü senaryoları daha önce de gördük. Gaziantepliler her zaman devletinin ve güvenlik güçlerinin yanındadır. Terör odaklarına en güzel cevabı, birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek vereceğiz. Rabbim, şehrimize ve ülkemize bir daha böyle bir olayı yaşatmasın. Emniyet camiamıza ve tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Dualarımız yaralı polisimizle, Allah acil şifalar versin."

Konukoğlu, terör eylemlerinin Türkiye'nin huzurunu, milletin birlik beraberliğini, kardeşliğini ve istikrarını hedef aldığına işaret ederek, terör ve arkasındaki karanlık şer odaklarına, Gaziantep’in hiçbir zaman geçit vermediğini ve vermeyeceğini vurguladı.



