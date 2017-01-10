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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO üyeliğine tam destek verdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'ye gelen Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Janalidze'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini, Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşeceği bilgisini paylaştı.

İkili ilişkileri değerlendirdikleri görüşmede önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının nasıl hazırlanacağını ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl toplantıya Gürcistan'ın ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını bu yıl zirve vesilesiyle gerçekleştireceklerini söyleyerek, mevkidaşıyla ekonomi, Suriye, Karadeniz gibi bölgesel konuları da görüştüklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Gürcistan'ın NATO üyeliğini konuştuk. Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO üyeliğine tam destek veriyoruz. Avrupa Birliği'nin Gürcistan vatandaşlarına da vize serbestisi anlaşmasını bir an evvel uygulamasını istiyoruz. Bizim de aynı sorunumuz var. Gürcistan'ın sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Gürcü Bakan Janelidze ise Türkiye'de bulunmak ve böyle önemli bir toplantıda hitap edecek olmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın iyi bir dostu olan Türkiye ile stratejik ortak olduklarını dile getiren Janelidze, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25'inci yılını kutladıklarını kaydetti.

Janelidze, Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin, iki komşu ülkenin ortak çıkar ve saygı temelinde nasıl işbirliği ve ortaklık geliştirebileceği konusunda örnek olduğuna dikkati çekti.

Siyasi alanda mükemmel bir ilişkiye sahip iki ülkenin ekonomik alanda da ilişkilerini geliştirdiğini kaydeden Janelidze, Türkiye'nin Gürcistan'ın bir numaralı ticari ortağı olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu ve Janelidze, daha sonra konferans kapsamında büyükelçilere hitap edecekleri salona geçerken Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) kurduğu standı ziyaret etti.

İki bakana, BYEGM'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle TBMM'nin yıkılan duvarlarından alınan taşın da yer aldığı yılbaşı tebrik kartının sunulması üzerine, Janelidze, teşekkür ederek, "Bu, demokrasinin bir sembolü." dedi.

BYEGM'nin İngilizce ve Türkçe hazırlanan yeni yıl tebrik kartının kapağında, Meclis'in bombalanan duvarlarının fotoğrafı ve yıkılan duvarı oluşturan mermerlerden düşen küçük bir parça ile "Terör insanlık suçudur" ifadesi yer alıyor.



