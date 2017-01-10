Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün sözde "astsubaylardan sorumlu imamı" ile bir astsubay tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'nün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan sözde "astsubaylardan sorumlu imamı" S.K. ile zanlıya yardım eden astsubay M.C'yi tespit etti.

İstanbul'da gözaltına alınan S.K. ile Kırklareli'ndeki evinde yakalanan M.C, adliye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

- "Kaza ve belalardan korunmak için 5 dolar toplanmış"

FETÖ'ye ait dershane ve abi evlerinde okutulan öğrencilerin polis ve astsubay olmaları için yönlendirildikleri ve S.K'nın bu kişilere yardım ettiği belirlendi.

S.K'nın polis ve astsubay olmaları için yönlendirdiği kişiler ile telefonla irtibat kurmadığı ve randevulaşarak görüşmelerin yapıldığı ve S.K'nın bu kişilere deşifre olmamaları için namaz kılmamaları, cuma namazına gitmemeleri, buluştukları evlerin boş olup olmadığının anlaşılması için kapı önüne ayakkabı parlatıcısı konulmasını, okudukları dua, risale ile kitapların sayfa adetlerini bildirmelerini istediği ortaya çıkarıldı.

Öte yandan, yapılan soruşturma ile S.K'nın astsubaylardan maaşlarından ve maaş promosyonu olarak aldıkları paralardan himmet adı altında pay istendiği, alkol alan ve kız arkadaşı olan astsubaylar hakkında bilgi topladığı, kaza ve belalardan korunulması için bu kişilerden 5 dolar topladığı öğrenildi.



